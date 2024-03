Continuité territoriale : un billet d’avion par an pour tous les étudiants ultramarins

Tous les étudiants ultramarins sont désormais éligibles au Passeport pour la Mobilité des Etudes (PME). Sans critère de bourse, ils bénéficieront d’une prise en charge intégrale de leur trajet aller/retour pour se rendre sur leur lieu d’études, a annoncé LADOM (Agence de l’outre-mer pour la mobilité), comme le relève notre partenaire Outremers360°.

Tous les étudiants post BAC, poursuivant leurs études supérieures en Métropole ou dans l’Union Européenne, en raison de la saturation ou de l’inexistence des études visées dans leur territoire d’origine, pourront bénéficier d’un coup de pouce de LADOM.

«La bourse ne sera plus un critère pour évaluer le niveau de prise en charge de LADOM», indique LADOM dans son communiqué. Cette aide, accessible sous conditions de ressources, prendra la forme du financement à 100% d’un billet d’avion A/R par an, en classe économique, pendant toute la durée des études. Avant cette nouvelle décision de l’Etat, les étudiants, éligibles au PME, mais non boursiers, bénéficiaient d’une prise en charge à hauteur de 50 %.

Par ailleurs, à compter de la rentrée universitaire 2024/2025, l’âge maximum pour bénéficier du dispositif PME passe à 28 ans (contre 26 ans). En 2023, + de 10 000 étudiants originaires des DROM-COM ont eu accès à ce dispositif. Pour en bénéficier, les étudiants doivent se connecter sur ladom.fr. Les étudiants Polynésiens qui rentrent dans ces critères doivent également se rapprocher du haussariat.