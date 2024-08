Une femme décède après un malaise, à quelques mètres d’un accident de la route à Paea

La côte Ouest a été le théâtre d’une série d’incidents ce lundi matin. Entre Papara et Punaauia, plusieurs accidents se sont enchaînés à l’heure de pointe, faisant plusieurs blessés et perturbant la circulation. Du coté de Paea, dans les embouteillages, à une centaine de mètres d’un des accrochages, une femme d’une soixantaine d’années a succombé à un malaise cardiaque.

Début de semaine mouvementé sur la côte Ouest ce lundi matin. Alors que la rentrée scolaire bat son plein, plusieurs accidents se sont succédé entre Papara et Punaauia, semant la confusion sur les routes et perturbant davantage une matinée déjà compliquée pour les usagers de la route. Sur les réseaux sociaux, les automobilistes ont rapporté trois à quatre accrochages dans la matinée. Selon les pompiers des communes concernées, plusieurs blessés ont été pris en charge et transférés au CHPF de Taaone. Parmi ces incidents, l’accident survenu à Paea peu après 6 heures a particulièrement retenu l’attention : un scootériste d’une cinquantaine d’années a percuté une femme de 49 ans qui marchait sur la chaussée. Légèrement blessés, les victimes ont été prises en charge par les secours.

Dans le même temps, un autre drame s’est produit à une centaine de mètres de là. Une femme d’une soixantaine d’années, circulant en voiture dans le sens Paea-Papeete et à l’arrêt dans le trafic, a été victime d’un malaise cardiaque. Malgré l’intervention rapide des secours, elle n’a pas pu être réanimée et a succombé sur place à un arrêt cardio-respiratoire.