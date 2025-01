Une femme gravement brûlée le soir du 31 décembre

Une dispute conjugale sur fond d’alcool a tourné au drame le soir du 31 décembre. À Punaauia, dans le quartier Pothier 1, un homme a aspergé d’essence sa compagne avant de s’immoler lui-même. Un acte qui a gravement blessé le couple. La femme, brûlée sur 90% de son corps, est dans un état critique.

Une tentative de féminicide à Punaauia. Dans la nuit de la Saint-Sylvestre, une dispute conjugale a dégénéré: un quadragénaire a aspergé sa compagne et lui-même d’essence avant de s’immoler. C’est la femme, âgée de 45 ans, qui est la plus gravement blessée. Elle souffre, selon Polynésie La 1ère, de brûlures au troisième degré sur 90 % de son corps. L’homme, lui aussi hospitalisé, est brûlé sur 40 % de son corps. Le domicile du couple a été placé sous scellés par la gendarmerie et une enquête a été ouverte par le parquet.