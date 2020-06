Une fenêtre ouverte sur les outre-mer

À partir de ce mercredi, France Télévisions lance un portail dédié aux outre-mer dans le but de valoriser leur diversité et favoriser la circulation de la parole ultramarine, en France et à travers le monde.

Anticipant la suppression annoncée de France Ô, qui devrait disparaître du paysage audiovisuel en même temps que France 4 le 9 août prochain, France Télévisions lance ce mercredi, un portail Internet dédié aux outre-mer dans le but de valoriser leur diversité et favoriser la circulation de la parole ultramarine, en France et à travers le monde.

Selon un communiqué, c’est avec « un ton informatif, accessible, didactique et conversationnel, que le portail des outre-mer constitue une valeur ajoutée dans le paysage audiovisuel français. »

Des live permanents, des dossiers, des portraits, des podcasts, des fictions et des documentaires seront accessibles, afin « d’être le lien quotidien entre les outre-mer et l’hexagone ».

Pour Delphine Ernotte Cunci, la présidente-directrice générale de France Télévisions : « France Télévisions a pour mission de montrer la richesse de toute la France, qu’elle soit métropolitaine ou ultramarine. Nous avons déjà affirmé un « réflexe Outre-mer » dans l’ensemble de nos offres d’informations et de programmes. Avec le portail des Outre-mer, nous allons encore plus loin en créant une offre numérique inédite, véritable fenêtre sur tous les Outre-mer. »