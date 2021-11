Une foire agricole en format réduit à Punaauia

La 35e édition de la foire agricole a été officiellement ouverte ce matin, dans un format « mini ». Elle se déroulera jusqu’au 5 décembre sur deux sites : sur le terrain des papio à Outumaoro et à la mairie de Punaauia.

La chambre d’agriculture (CAPL) a inauguré ce midi la mini foire agricole ce vendredi en présence des autorités de la commune de Punaauia et du Pays. Si les jauges Covid ont imposé un format « mini », le public peut tout de même découvrir 97 stands qui resteront sur place jusqu’au 5 décembre. Ils sont répartis sur deux sites : sur le terrain vague d’Outumaoro qui accueille en juillet les papio, et à la mairie de Punaauia. Horticulteurs, pépiniéristes, éleveurs et même des représentants des grandes marques d’engins et de matériel agricole ont préparé leur plus beau produits pour l’occasion. La foire est aussi l’occasion de proposer des formations, pour ceux, par exemple, qui voudrait s’essayer à la confection d’engrais à base de poisson et de nombreuses démonstrations en lien avec le fa’a’apu et le monde de l’agriculture. Il est également possible de s’y détendre avec des buvettes et des stands de massage.