Une jeune batteuse du fenua primée dans un concours international

Jolene, 9 ans, a été sélectionnée parmi des centaines de candidats du monde entier pour la finale du concours « Hit Like a Girl ». En attendant les résultats, la jeune passionnée a déjà reçu un trophée spécial, le Joe Hibbs Award, qui doit l’aider à « poursuivre son rêve » et ses projets musicaux.





Derrière ses toms, caisses et cymbales, Jolene a le sourire au beau fixe. La Tahitienne de tout juste 9 ans, n’a commencé la batterie que l’année dernière, mais le coup de foudre a été immédiat et la progression s’est faite en un éclair. Certes la jeune fille, qui avait jusque là étanché sa soif de rythme grâce au ‘ori tahiti, peut désormais compter sur son père, lui-même percussionniste et prof de batterie à Papeete. Mais à la voir manier ses baguettes avec délices sur les quelques vidéos de « cover » déjà postées sur YouTube, on devine qu’elle vit sa passion de façon toute personnelle. Une passion qu’elle avait partagée, il y a quelques jours, avec le duo des Fills Monkey, et qu’elle a voulu montrer au jury de Hit Like a Girl. Un concours féminin de batterie qui en est à sa douzième édition, et qui reçoit chaque année des centaines de vidéos de candidates, jeunes ou moins jeunes, qui battent le tempo sur tous les continents. Pour faire preuve de ses talents, Jolene, première Tahitienne à participer comme l’ont souligné les organisateurs, a présenté un cover de Chop Suey, célèbre titre du groupe de metal System of a Down.

Et visiblement sa prestation a plu au jury de pros américains et internationaux. La jeune fille de 9 ans a été sélectionnée parmi les 27 finalistes de la catégorie « moins de 13 ans », il y a quelques jours. La compétition est rude, avec de nombreuses batteuses des pays asiatiques qui ont soumis des vidéos techniquement impressionnantes. Mais son enthousiasme, ses progrès rapides, et peut-être son éclectisme – de Metallica à Beyonce et Kendrick Lamar, en passant par Dua Lipa ou des rythmes plus tropicaux – semblent la sortir du lot. Pour preuve : avant même l’annonce des résultats généraux du concours, Jolene a remporté un prix spécial. Le Joe Hibbs Award récompense « le plus haut niveau de dévouement, d’ambition et de passion » parmi les participants. Il lui a été décerné par The Session Panel, une association américaine de batteurs professionnels, qui souhaite aider les jeunes passionnés à « poursuivre leur rêve ». Les 500$ de prix iront bien dans du matériel, en attendant, peut-être, un autre prix : Jolene est aussi la seule Française de moins de 18 ans a être en finale de Hit Like a Girl et pourrait donc remporter au moins une récompense nationale.