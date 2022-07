Une journée pour démythifier le rugby

Ce samedi le Papeete Rugby Club organisait une grande journée de promotion du rugby au Parc Paofai à Papeete. Au programme, tournoi inter-quartiers, et divers ateliers d’initiation. L’occasion de présenter ce sport aux plus jeunes et de rassurer les parents sur sa brutalité supposée.

Ouverte à tout public, cette journée était organisée afin de faire découvrir ce sport aux enfants mais aussi aux parents. Car le rugby est un peu le parent pauvre du sport polynésien, pourtant ce ne sont pas les armoires à glace qui manquent sous nos latitudes. La faute à une culture francophone, car dans le bassin Pacifique partout le rugby est roi, sauf en Polynésie française, Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie. Pour Guillaume Baigts, responsable de l’école du Papeete Rugby Club, les choses bougent un peu dans le bon sens. « Depuis six ou sept ans, le rugby se développe de plus en plus (…) il y a de plus en plus de rencontres et des animations sont faites dans les collèges, les primaires, il y a plus d’engouement et on est sûr que pour les prochains Jeux du Pacifique on aura une belle équipe de rugby. »

Quant à sa réputation de sport brutal qui freine quelque peu les parents d’inscrire leurs enfants, Guillaume Baigts relativise : « Ce n’est pas plus dur que les jeux dans les cours d’école (…) la pratique est évolutive, au début on ne travaille pas sur les plaquages et on ne touche pas le haut du corps (…) l’an dernier sur toutes les rencontres qui ont eu lieu, il n’y a pas eu de blessés. »