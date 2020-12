La loi du Pays sur les hébergements touristiques qui a été adoptée à l’unanimité ce mardi fait naître une nouvelle catégorie d’hébergement touristique : la villa de luxe.

La villa de luxe est définie comme suit : « offerte en location à une clientèle de passage et à l’usage exclusif d’un locataire, jouissant d’une conception architecturale d’exception, composée d’un ou plusieurs logements meublés, offrant de grandes surfaces habitables et un minimum d’espaces et d’équipements affectés à la détente et au bien-être de la clientèle ». La qualité d’établissement d’hébergement de tourisme classé lui étant octroyée, elle fait l’objet d’un classement en fonction de critères relatifs aux surfaces, à la situation ou au site d’implantation, à l’environnement, aux services et équipements proposés, à l’hygiène, à la sécurité et aux exigences du développement durable. Il est entendu que la « villa de luxe » offre également des services, tels que conciergerie, restauration, ménage, etc.

La ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, a expliqué aux représentants que le Pays prend ainsi acte des nouveaux usages touristiques : nombreux sont les visiteurs qui panachent leurs hébergements lors d’un séjour en Polynésie, entre charter nautique, location et hôtellerie classique. Il y a « une demande de plus en plus importante de visiteurs à haute contribution » pour ces villas, a-t-elle précisé.

Six villas de luxe peuvent déjà rentrer dans cette catégorie, a déclaré la ministre, notamment les installations de Nukutepipi.

Le classement permettra à ces hébergements de bénéficier eux aussi de certaines mesures de défiscalisation et d’exonérations de taxes à l’importation, qui ont été prolongées par un autre texte voté ce mardi.