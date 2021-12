Une nouvelle compagnie aérienne pour les îles polynésiennes

Une nouvelle compagnie, Natireva, qui opérerait sous le nom d’Air Moana, vient d’obtenir une licence de transporteur aérien pour effectuer du transport aérien public régulier de passager et de fret sur le réseau interinsulaire de la Polynésie française. Elle doit désormais obtenir son Certificat de transporteur aérien, et prévoit un démarrage de ses opérations au 2e trimestre 2022. D’après les dépôts de marques à l’INPI, Natireva est une entreprise fondée par Christian Vernaudon.

Le conseil des ministres a approuvé un projet d’arrêté octroyant une licence de transporteur aérien à la nouvelle compagnie aérienne Natireva (Air Moana). Ce nouvel entrant projette d’effectuer du transport aérien public régulier de passagers et de fret sur le réseau interinsulaire de la Polynésie française. Pour le démarrage de son activité, Natireva prévoit de louer trois ATR 72 et deux ATR 42. La compagnie souhaite ensuite se doter d’appareils neufs par l’acquisition de trois ATR 72-600 livrables dans le courant de l’année 2023 et de deux ATR 42-600 STOL en 2025.

Natireva ambitionne de desservir 21 destinations à partir d’avril-juin 2022 dont 12 sous zone de libre concurrence et 9 destinations de désenclavement. Elle se donne pour objectif de capter 36,8% des parts de marché aux îles Sous-le-Vent et 52% des parts de marché aux Tuamotu Nord. La zone de désenclavement étant d’ores et déjà desservie par des contrats de délégation de service public passés entre la Polynésie française, Air Tahiti et Tahiti Air Charter, Natireva sera autorisée à desservir uniquement la zone de libre concurrence.

La licence de transporteur aérien (LTA) délivrée par le conseil des ministres est la première étape d’une série d’autorisations administratives liées à l’exploitation aérienne. Natireva a 3 ans pour obtenir son Certificat de transporteur aérien (CTA) afin de pouvoir réaliser des opérations de transport commercial. Le CTA doit être complété par une licence d’exploitation, telle que définie par la délibération 2020-33 APF du 30 juillet 2020, qui établit le périmètre commercial d’exploitation alloué à cette compagnie aérienne.

D’après les dépôts de marques réalisés à l’INPI, la nouvelle compagnie aérienne Natireva est une entreprise fondée par Christian Vernaudon. L’ancien représentant au Conseil économique, social et environnemental (2015-2020), avait dirigé Air Tahiti de 1985 à 2013. Il a également régulièrement contribué en tant que conseiller des gouvernements polynésiens à l’élaboration de politiques publiques pour la Polynésie française (fonction de secrétaire du Pacte de progrès de 1992 à 1999, puis de délégué à la charte Tahiti Nui 2015 à compter de 2003). Il est actuellement conseiller municipal de Punaauia.

