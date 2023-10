Une pirogue double pour les jeunes des quartiers

Dans le cadre d’un appel à projet de l’Agence française de développement (AFD) et d’Impact2024, le projet de pirogue double d’André Vohi a été choisi. Il reçoit ainsi un coup de pouce de 3,6 millions, qui va permettre à plusieurs jeunes issus de quartiers prioritaires d’effectuer une traversée aux Marquises en janvier prochain.

André Vohi nourrit une passion pour la pirogue double, et s’efforce depuis plusieurs années de faire revivre cette discipline éclipsée par les courses V1 et V6. Pour lui, il s’agit de prouver que la pirogue double, dont il a modernisé la conception avec Mario Cowan, a sa place en haute mer. On se souvient de son documentaire Tauati Crossing, renaissance d’un symbole l’an dernier. Avec une équipe d’amateurs, voire de débutants, issus de milieux très différents, sa pirogue double avait réalisé une course Tautira-Arue, puis une autre entre Rangiroa et Mataiva.

Cette fois, le projet consiste à former une équipe de tau’ati avec des jeunes des quartiers prioritaires de Faa’a, Papeete et Arue, et de les préparer pour une traversée aux Marquises le 15 janvier prochain.

Le projet d’André Vohi a été choisi, parmi 4 candidats, par l’AFD et Impact2024 en lien avec l’organisation des Jeux olympiques, et va bénéficier d’une enveloppe de 30 000 euros, soit près de 3,6 millions de Fcfp. Une opération qui vise à « laisser une trace après les JO », explique Kevin Cariou de l’AFD, autour des thèmes sport-santé, sport-inclusion et sport-éducation. Et bien sûr, un documentaire sera tourné pour retracer cette nouvelle aventure.