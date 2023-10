Ce soir, un ciné-débat à l’UPF pour la Nuit du droit

Le film « Une intime conviction », drame judiciaire sorti 2019, relate le procès d’un homme accusé d’avoir tué sa femme. Inspiré de l’affaire Viguier, il est au cœur d’une projection-débat sur le thème de la présomption d’innocence, ce mercredi soir à l’UPF.

C’est un évènement ouvert à tous. Dans le cadre de la Nui du droit, le département Droit-Economie-Gestion de l’Université organisée un ciné-débat, ce mercredi 4 octobre de 18 heures à 21 heures. C’est le film « Une intime conviction », du réalisateur Antoine Raimbault et porté à l’écran par Marina Foïs et Olivier Gourmet, qui a été choisi.

Après la projection de ce film, qui raconte le procès en appel de Jacques Viguier, un homme accusé du meurtre de sa femme, le public sera invité à débattre sur le thème de « la présomption d’innocence et la preuve dans le cadre d’un procès pénal ». La discussion sera animée par Me Isabelle Nougaro, avocate pénaliste, et Emmanuelle Gindre, mâtre de conférence et droit privé et sciences criminelle.

Proposée en partenariat avec le club des juristes, la soirée est prévue dans l’amphi A1 de l’UPF. Entrée gratuite.