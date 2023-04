Une plateforme de recrutement pour la fonction publique territoriale

Ce vendredi, le Pays lance ‘Aravihi, un site Internet de recrutement temporaire de la fonction publique. Plus de 200 offres d’emploi seront proposées pour ce démarrage, mais la DGRH indique qu’elle dénombre au total 400 postes en CDD à pourvoir dans 190 métiers. Un parcours qui est vu comme l’antichambre des concours de la fonction publique et d’embauches en CDI.

La Polynésie française modernise son processus de recrutement temporaire et lance ce vendredi la première plateforme de gestion des talents : ‘Aravihi. Elle doit permettre à la fois de mieux gérer les besoins du Pays en ressources humaines, et « aux Polynésiens de découvrir une fonction publique plus accessible et plus attractive », voire même « d’inciter nos hauts-potentiels à rentrer au pays », explique un communiqué de la Direction générale des ressources humaines (DGRH). Pour sa directrice, Marine Noguier, il est vital de constituer un vivier de jeunes talents.

« Aujourd’hui chaque service ou chaque établissement public mène son recrutement de façon indépendante, sans forcément capitaliser sur les candidatures reçues et sans pouvoir communiquer de façon transparente sur les besoins de son service, dit Marine Noguier.

De nombreux besoins dans le secteur de la santé

Avec à ce jour, 190 métiers et 400 postes à pourvoir, cette vitrine permettra aux jeunes diplômés de répondre à des offres d’emplois temporaires ou de candidater de manière spontanée. Toutefois, le lancement de la plateforme va concerner environ 200 offres d’emplois à pourvoir immédiatement, avec de nombreux besoins dans le secteur de la santé. Il est possible d’accéder directement à ces offres d’emplois grâce au lien suivant : https://dspf-career.talent-soft.com/accueil.aspx?LCID=1036/ Mais il y a également des besoins en ingénieurs informatiques, ingénieurs en bâtiment, juristes et responsables de ressources humaines.

La plupart du temps, poursuit la directrice générale des Ressources humaines du Pays, les postes sont des CDD d’un an, renouvelables deux fois. « Nous sommes dans une logique d’organisation de concours de façon plus régulière, donc ça ne dépassera pas trois ans de CDD ».

Chaque CV déposé va donc potentiellement être vu par 50 services et 13 établissements publics – une maximisation des chances et un gain de temps pour tous. Et Marine Noguier a un conseil pour les candidats : « Faire des CV clairs, précis, sans en faire des tonnes. »

Dans une deuxième phase de déploiement, cette interface permettra aux étudiants en cours de formation de s’inscrire dans ce vivier de repérage des talents pour mieux les suivre et mettre en relation les offres et les demandes de stages.