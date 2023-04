Pacifique : Joe Biden en Papouasie-Nouvelle-Guinée le mois prochain pour une visite historique

Joe Biden va devenir le premier président américain en exercice à se rendre en Papouasie–Nouvelle-Guinée depuis au moins un siècle. L’arrêt sera très bref, mais hautement symbolique, alors que les États-Unis sont en pleine offensive diplomatique pour contrer l’influence grandissante de la Chine dans la région. Les précisions de notre partenaire Outremers 360°.

« Il viendra le 22 mai, dans la matinée, et ne restera que trois heures », a déclaré Justin Tkatchenko, ajoutant que les discussions devraient porter sur l’économie, la sécurité et le changement climatique. Le président américain prévoit de faire escale à Port Moresby en mai, en marge de ses voyages au Japon pour le Sommet du G7 et d’une visite à Sydney avec l’alliance informelle appelée « Quad », qu’il forme avec le Japon, l’Australie et l’Inde, a précisé le ministre des Affaires étrangères.

Cette visite présidentielle, quelques jours après l’annonce de la candidature de Joe Biden pour la présidentielle américaine de 2024, témoigne de l’importance stratégique croissante de la Papouasie–Nouvelle-Guinée, dans une région du Pacifique occidental où la Chine s’affirme de plus en plus. En 2018, le président Xi Jinping s’était rendu à Port Moresby en grande pompe, des drapeaux chinois avaient été hissés dans la capitale et un grand cortège avait réuni des foules. Ce voyage avait été considéré comme un coup diplomatique majeur pour Pékin.

Des responsables américain et australien s’inquiètent de l’augmentation rapide des investissements chinois en Papouasie–Nouvelle-Guinée, riche en ressources naturelles. Plusieurs secrétaires d’État américains ont fait le déplacement dans l’État souverain par le passé, notamment Hillary Clinton. L’ancien vice-président Mike Pence s’y était rendu en 2018. Mais selon les archives du département d’État, qui remontent à l’administration de Theodore Roosevelt en 1901, aucun président américain en exercice ne s’est jamais rendu en Papouasie–Nouvelle-Guinée.