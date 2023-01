Dans le cadre d’un dispositif « d’égalité des chances », la gendarmerie de Polynésie propose aux 18 – 25 ans qui souhaitent se présenter au concours de sous-officier de septembre prochain de suivre une préparation gratuite et complète le samedi.

Ça n’est plus à prouver : depuis trois ans déjà la Polynésie est le plus grand centre d’examen de France pour le concours de sous-officier de gendarmerie. 573 candidats lors de la session 2022, probablement autant, voire plus, lors de la prochaine, programmée en septembre 2023. Si la réussite des Polynésiens à ce concours national a beaucoup évolué ces dernières années, le fait est que l’épreuve reste très sélective. Et la gendarmerie semble bien décidée à donner à chacun la chance de la réussir. Elle proposera ainsi, à partir du mois d’avril une classe préparatoire au concours de sous-officier. Écrit, oral, sport… La préparation est « complète et gratuite », précisent les militaires et s’étalera sur une quinzaine de samedis avant le mois de septembre.

Pour s’inscrire, il faut avoir entre 18 et 25 ans, être titulaire du Bac ou inscrit en Terminal, et bien sûr être « sportif et très motivé ». Il suffit alors de déposer un CV et une lettre de motivation au centre de recrutement de la gendarmerie, à Sainte-Amélie, avant le 31 janvier 2023. Les places étant limitées, la gendarmerie priorise les candidats dont les parents ont un revenu faible, ou qui bénéficient d’une bourse d’études. Le centre de recrutement est joignable pour toute précision au 40 46 74 37.