Ariane veut faire transporter ses pièces de fusée en ballon dirigeable

La société Flying Whales, qui développe un modèle de dirigeable de transport de charges lourdes a annoncé la signature d’une lettre d’intention avec ArianeGroup pour le transport des éléments de la fusée Ariane 6, en Europe et en Guyane. Les précisions de notre partenaire Outremers 360°.

Présente au salon CES de Las Vegas, Flying Whales et Arianegroup ont signé un accord qui porte sur « l’étude des cas d’utilisation possible» de son dirigeable (LCA60T) « pour le transport des composants du lanceur spatial Ariane 6». « Cette collaboration permettra de préciser et quantifier les avantages que le LCA60T présente par rapport aux moyens de transport conventionnels, dans le cadre des chaînes logistiques d’ArianeGroup en Europe et Guyane», ajoute la société à la presse.

Depuis plus d’un an, la société Flying Whales travaille sur une ccopération avec le centre spatial guyanais. Elle a déjà signé en septembre dernier avec le CNES (Centre National d’Études Spatiales) et la CTG (Collectivité Territoriale de Guyane) des accords pour étudier le transport de « matériel technique spatial » mais aussi d’engins et matériaux de construction, de carburant, de produits commerciaux ou de déchets pour désenclaver ce territoire.