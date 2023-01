Séisme de magnitude 7 au Vanuatu : l’alerte tsunami levée

Un séisme de magnitude 7 s’est produit au Nord de l’île de Santo, au Vanuatu, dans la nuit de samedi à dimanche. Les alertes au tsunami lancées pour l’archipel et la région ont été levés.

Un séisme important, puis plusieurs répliques tout autour de l’île de Santo. Si l’activité sismique est souvent intense au Vanuatu, la magnitude élevée de ce phénomène et sa localisation (7.2 plus tard révisé à 7.0 d’après l’institut américain de géophysique, épicentre à 27 kilomètres de profondeur) avait de quoi inquiéter. Un premier message d’alerte, adressé à tous les Pays de la région, et particulièrement ceux ayant des côtes à proximité de l’épicentre (Nouvelle-Calédonie, îles Salomon, Fidji), a été lancé entre 1 heure et 2 heures du matin (heure de Tahiti) par l’USGC, qui a ensuite levé l’alerte zone par zone, en commençant par Hawaii, les zones les plus éloignées du Pacifique Sud (dont la Polynésie), puis le reste de la région. Une heure plus tard, seules certains côtes du Vanuatu étaient mises en garde, par le centre d’alerte aux tsunami du Pacifique, qui opère depuis Hawaii, d’un risque d’élévation de la mer de 30 cm à un mètre… alerte qui a elle-même été levée vers 4 heures du matin.