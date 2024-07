Une reprise timide des vols vers les Raromatai malgré la grève

Air Tahiti et Air Moana ont pu faire décoller des vols vers Bora Bora ce matin, à la faveur de renforts de pompiers déployés par ADT. Raiatea devrait suivre dans la journée de ce mercredi, avec des limites horaires sur les deux aéroports pour cause de manque d’effectifs de sécurité. Rangiroa reste privée de vols à cause de la grève, qui se poursuit malgré l’avancée des discussions.

Bora Bora a accueilli ses premiers vols depuis dimanche, ce mercredi matin. Le mouvement de grève de l’intersyndicale FO – CSIP – O oe to oe rima – Otahi, entamé lundi matin à minuit, paralyse depuis la desserte de la Perle du Pacifique, de Raiatea et de Rangiroa, trois îles dont les aéroports sont gérés par ADT et qui représentent à elles seules près de 60% du trafic domestique depuis Tahiti. Le mouvement n’a pas été levé, malgré de petites avancées dans les négociations ce mardi. Mais l’exploitant est parvenu à redéployer des agents, principalement des pompiers d’aéroports, afin de permettre les décollages et atterrissages dans les conditions règlementaires de sécurité. En tout cas sur des plages horaires restreintes, qui restent, à l’heure actuelle, en négociation avec les salariés et les compagnies.

Air Tahiti et Air Moana ont ainsi pu faire décoller leurs ATR vers Bora Bora ce matin, avec une priorité accordée aux passagers bloqués depuis plusieurs jours, ou en attente d’une connexion internationale. Air Tahiti avait annoncé, en début de matinée, une reprise de la desserte de Rangiroa. Ce ne sera finalement pas le cas, les effectifs de bord de piste d’ADT n’étant finalement pas assez complet pour opérer. Raiatea, en revanche, devrait être desservie à partir de cet après-midi, par les deux compagnies, qui essaient d’obtenir des rotations supplémentaires auprès du gestionnaire d’aéroport. Les vols internationaux et les liaisons vers les autres îles du fenua ne sont toujours pas touchées par le conflit. Certaines dessertes, comme celle de Tikehau, qui bénéficie d’une navette maritime vers Rangiroa, ont même été renforcées par Air Tahiti.