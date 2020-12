Une résidence pour les jeunes travailleurs verra le jour en 2021

Pour répondre à une demande de plus en plus croissante de logements transitoires pour des jeunes entrant dans la vie active, le Pays projette d’ouvrir une résidence de jeunes travailleurs dans la Cité Grand à Pirae. Celle-ci devrait être opérationnelle au premier trimestre 2021.

Conscient que le montant des loyers est en décalage avec le niveau des salaires alloués en début de carrière, et que les jeunes sont les premiers exposés à la raréfaction de l’offre de logements abordables à Papeete, le Pays projette d’ouvrir une résidence de jeunes travailleurs. Celle-ci permettra à des jeunes adultes âgées de 18 à 26 ans entrant dans la vie active d’accéder à un logement temporaire meublé à moindre coût.

Ce dispositif s’adressera aux détenteurs d’un contrat de travail ou d’une formation tel que formation rémunérée dans le cadre du CFPA, SEFI, GREPFOC, contrat volontaire au développement, contrat de travail (CDD, CDI), contrat d’apprentissage, contrat de travailleur handicapé (deux places), convention d’accès à l’emploi (deux places).

Située à Pirae, dans le bâtiment n°5 de la cité Grand, la résidence comporte 16 logements qui pourront accueillir jusqu’à 26 personnes pour une occupation maximale de deux ans.

Pour l’instant, les locaux doivent faire l’objet de travaux de rénovation qui seront pris en charge par l’OPH et la Direction des Solidarités, de la Famille et de l’Egalité, s’est engagée à équiper les 16 logements avec gazinières, réfrigérateurs, lits, armoires, machine à laver, tables et chaises.

Les demandes d’admission feront l’objet d’une évaluation sociale de la DSFE dans le cadre de leur accompagnement des jeunes en difficultés. L’ouverture de la résidence de jeunes travailleurs est prévue pour le premier trimestre de l’année 2021.

Avec communiqué