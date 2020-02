Une vaste étude en cours sur les besoins de logements au fenua

Le gouvernement a tenu ce vendredi matin le premier comité de pilotage de la politique publique de l’habitat. L’occasion de faire un point d’étape sur l’étude des besoins de logements, menée dans tout le pays. L’objectif : fixer un cap clair et se doter des moyens adaptés pour développer le parc de logements, sociaux ou non, dans la décennie à venir.

Lancée lors d’un séminaire le 11 septembre dernier, cette « politique publique de l’habitat » doit être préparée jusqu’à la fin 2020. Pays, État, Cesec, assemblée, maires de tous les archipels et cabinets… Tous étaient autour de la table de la présidence ce vendredi. Comme le rappelle le ministre Jean-Christophe Bouissou, qui présidait la séance, il ne s’agit pas seulement de parler de logement, mais aussi de leur intégration dans l’environnement urbain.

Manque de foncier, insalubrité, hausse des prix et des loyers, logements inoccupés (près de 10 000 d’après l’ISPF)… Face à des problèmes de plus en plus criants, le gouvernement a multiplié les annonces ces dernières années, du plan 3 000 logements aux aides à l’investissement. Mais il s’agit désormais de fixer une ligne directrice pour les dix prochaines années, pendant lesquels la population polynésienne devrait continuer d’augmenter. Mahieddine Hedli, délégué à l’habitat et à la ville, rappelle que, si le manque de logements sociaux et un problème crucial, il faut aussi prendre en compte les projets immobiliers des familles aux revenus intermédiaires. Et ce dans toutes les îles du fenua.

L’étude en cours devrait rendre ses conclusions avant le mois de mai. Des orientations stratégiques doivent ensuite être formulées avant septembre, et une batterie de mesures pourrait atterrir sur la table de l’assemblée avant la fin de l’année.