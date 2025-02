Une vingtaine d’exposants attendus au Wedding Days ce week-end

La Saint-Valentin approche et il y a déjà de l’amour dans l’air avec le salon du mariage organisé par Redsoyu Events ce samedi 8 et dimanche 9 février. Une vingtaine d’exposants présenteront ce qu’ils ont de mieux pour accompagner les couples dans l’organisation de leur grand jour.

Le salon du mariage ou Wedding Days aura lieu ce week-end à l’Intercontinental. Une vingtaine d’exposants seront présents : bijoutiers-joailliers, pâtissiers, traiteurs, coiffeurs, maquilleurs, wedding planners, stylistes et détaillants de robes et costumes de mariés… Bref, de quoi trouver tout ce qu’il faut pour organiser son mariage. Que du beau et de la qualité, promet Redsoyu Events, organisateur de l’événement. Au programme aussi des animations musicales, des jeux-concours avec des lots à gagner, comme cette nuit dans un bungalow sur pilotis, et puis un défilé le samedi à 16 heures où on pourra voir des maillots de bain, et des robes et des costumes de différentes gammes. “Il y en aura pour tous les budgets”, assure Nathalie Cobut, responsable commerciale et événementielle chez Redsoyu Events. Ce salon du mariage n’est pas que pour les couples souhaitant échanger des vœux. Parmi les bijoutiers-joailliers, Luc de la bijouterie Arl Luc, spécialiste des alliances et des bagues de fiançailles. Il assure que le mariage, c’est encore tendance : “Aujourd’hui plus que jamais le mariage est dans l’air de temps, les gens ont besoin de s’accrocher à des valeurs, de s’identifier. Il y a un retour aux sources. Je pense que les jeunes générations, et les moins jeunes d’ailleurs, ont besoin de sceller les choses et de se retrouver dans l’identité du mariage. Pendant longtemps, c’était considéré comme un petit peu has been, mais aujourd’hui les gens ont envie de se marier, de célébrer et n’ont plus envie de vivre en marge du mariage. C’est quelque chose qui est revenu et qui fait à nouveau rêver les couples.”