Unoc-3 : la Polynésie ouvre la marche de la mobilisation Outre-mer

Dans l’optique de la troisième Conférence des Nations-Unis sur l’Océan (Unoc-3) qui aura lieu en juin à Nice, l’État a lancé un « relais des Outre-mer » où chaque territoire est invité à mettre en avant la singularité de son lien à l’océan. Il est revenu au fenua, très en avance dans la préparation de l’évènement où le Pays, Haussariat, associations et chercheurs veulent porter ensemble un « modèle polynésien » de protection des océans, d’ouvrir la marche. Une vidéo en reo intitulée « Te Mana O Te Moana Nui Hiva » et réalisée par Tim Mckenna est diffusée, depuis hier, au niveau national par le ministère des Outre-mer. Elle détaille, entre autres, les engagements pris par la Polynésie et son « peuple de la mer » pour « préserver le mana de nos océans ».

Lire aussi : La Polynésie en ordre de marche pour la convention des Nations-Unis sur l’Océan