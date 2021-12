Vaccin : la troisième dose ouverte dès trois mois après la deuxième en métropole

Le Premier ministre Jean Castex et le ministre national de la Santé, Olivier Véran, ont animé ce lundi une conférence de presse à l’issu d’un nouveau conseil de défense sanitaire. Devant la multiplication des contaminations et la propagation d’Omicron Paris se refuse à confiner, reporter la rentrée, ou mettre en place un couvre-feu, mais plusieurs mesures sanitaires ont été renforcées. Des mesures qui concernent la métropole, mais qui pourraient rapidement inspirer la Polynésie. L’essentiel des annonces.

La situation sanitaire est « particulièrement tendue » a estimé Olivier Véran. Juste avant Noël, plus de 100 000 cas de Covid étaient décelés tous les jours en Métropole. D’après la modélisation des autorités sanitaires le chiffre pourrait atteindre « 250 000 cas par jour d’ici au début du mois de janvier ». Le variant Omicron devient peu à peu majoritaire parmi ces cas. A noter que depuis le 20 décembre, une moyenne de 170 personnes meurent chaque jour du Covid, loin des plus de 1000 morts quotidiens enregistrés lors du premier pic épidémique en mars 2020, des plus de 500 atteints en fin d’année dernière, ou des 300 morts quotidiens déplorés en avril dernier en métropole.

Annoncée depuis quelques semaines, la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal doit toujours être débattue par l’assemblée nationale à partir de ce 29 décembre avant d’arriver sur le bureau du Sénat avant le 5 janvier. Si la mesure est validée, seules les preuves de vaccination seront acceptée pour accéder aux « activités de loisirs, aux restaurants et débits de boisson, aux foires, séminaires et salons professionnels ou encore aux transports interrégionaux ». La seule présentation d’un test négatif demeurerait en revanche valable « pour l’accès aux établissements et services de santé et médico-sociaux ». Comme le précise Le Monde, le Premier ministre a confirmé que les gérants des établissements recevant du public « auront la possibilité, en cas de doute avéré, de vérifier eux-mêmes les identités » des personnes présentant leur passe vaccinal. Un débat parlementaire est toutefois attendu sur le sujet.

« Dès demain il suffira de trois mois après votre deuxième injection pour pouvoir bénéficier de votre rappel », a annoncé le Premier ministre. Ce délai, était d’abord fixé à six mois, puis cinq puis quatre mois depuis quelques jours seulement. Le nouveau délai de trois mois, destiné à accélérer la campagne de la troisième dose, pourrait rapidement être appliqué par les autorités polynésiennes, qui sont compétentes localement en matière de santé. « la vaccination reste au cœur de la stratégie du gouvernement », a rappelé Jean Castex. Elle prémunit contre les formes graves du Covid, oui la vaccination nous protège, protège les autres et les services de santé rudement mis à l’épreuve ».

Le gouvernement central l’avait annoncé dès ce weekend : pas question à ce stade, de reconfiner la population ou de fermer les écoles. La rentrée scolaire est maintenue au 3 janvier, afin de garder les écoles ouvertes le plus possible. « Nous ne reporterons pas la rentrée scolaire, ni ne basculerons pas les collèges et les lycées en distanciel. » Concernant les adultes, le télétravail devient « obligatoire » quand c’est possible, trois jours minimum par semaine, a également annoncé le Premier ministre, « dans toutes les entreprises et tous les salariés pour lesquels cela est possible ».

Les règles sanitaires se renforcent en métropole. Les grands rassemblements sont désormais limités à 2.000 personnes en intérieur et 5.000 personnes en extérieur, et les concerts debout sont interdits. Des mesures qui s’appliqueront dans les enceintes sportives mais ne concerneront pas, pour ne pas risquer l’inconstitutionnalité, aux meetings politiques et l’exercice du culte. La consommation redeviendra obligatoirement assise dans les bars et les cafés. Consommer des boissons et aliments dans les cinémas, théâtres et transports collectifs, « y compris longue distance », sera également interdit à compter de lundi prochain.« Les secteurs économiques impactés par les décisions que la situation nous commande de prendre seront indemnisés dans le cadre de concertations qui seront sans délai, conduites par le ministre de l’économie et des finances Bruno Le Maire », a ajouté Jean Castex.

L'obligation du port du masque à l'extérieur sera étendue dans tous les centres-villes a annoncé le Premier ministre. Le gouvernement va en outre « ajuster » les règles d'isolement pour les personnes testées positives au Covid-19 et leurs « cas contacts », dont la durée sera précisée « d'ici la fin de semaine », a détaillé Jean Castex. Des ajustements qui seraient liés aux « caractéristiques d'Omicron ».

Jean Castex a en outre annoncé que le recours au télétravail « sera rendu obligatoire » à partir de la rentrée de janvier « pour tous les salariés pour lesquels il est possible », et ce à raison de « trois jours minimum par semaine et quatre jours quand cela est possible ». Des concertations avec les partenaires sociaux doivent être menées dans les jours à venir et la mesure doit être maintenue pendant une durée minimale de trois semaines.