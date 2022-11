Vaccination grippe et Covid samedi à l’Institut Mathilde Frébault

Un vaccinodrome sera ouvert samedi pour proposer les vaccins et rappels contre la Covid, et le vaccin contre la grippe saisonnière.

Samedi 19 novembre de 8 heures à 11h30, l’Institut Mathilde Frébaut accueille un vaccinodrome. Sont proposés les vaccins Pfizer et Novavax pour les primo-vaccinations, et le vaccin bivalent Pfizer (adapté au variant Omicron) pour les rappels de vaccination des personnes de 12 ans et plus.

Le rappel est recommandé pour les personnes dont la dernière injection date de 6 mois ou plus. Pour les personnes immunodéprimées et les personnes de plus de 80 ans, le rappel est recommandé dès trois mois après la dernière dose.

Les vaccins contre la grippe et la Covid peuvent être administrés en même temps, ou à 15 jours d’intervalle.

Les deux vaccins sont recommandés pour les personnes suivantes :

– Personnes de plus de 60 ans

– Personnes immunodéprimées ou vulnérables et toutes personnes vivant dans leur entourage

– Personnes en situation d’obésité (IMC > 40)

– Personnes en longue maladie

– Femmes enceintes quel que soit le terme

– Professionnels de santé

– Professionnels navigants (aérien et maritime)

– Agents touristiques accompagnant des groupes