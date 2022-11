Vaccination: la grippe et le Covid font campagne ensemble

Alors que la situation sanitaire au fenua est maîtrisée et que dans le monde les restrictions sont levées dans la plupart des pays, la direction de la santé continue de jouer la carte de la prudence face au Covid. À la campagne de rappels, adressée à tous mais particulièrement aux personnes âgées, s’ajoute la vaccination annuelle contre la grippe, recommandée aux personnes vulnérables.

La campagne de vaccination contre le covid-19 s’est poursuivie samedi au vaccinodrome de la présidence ce samedi. Sur place, les responsables du centre l’affirment : l’épidémie est toujours là et les chiffres révélés par le dernier carré épidémiologique ne révèlent que « la partie émergée de l’iceberg » et ne « reflètent pas la réalité ». « Le virus continue à circuler, tous les jours il y a des personnes qui sont testées positives mais combien de personnes sont malades et ne vont plus se faire tester?« , s’interroge Daniel Ponia qui appelle la population à rester vigilante.

Comme la grippe, le virus du covid-19 et ses souches évoluent dans le temps. Ces deux infections, que les symptômes peuvent confondre, sont potentiellement mortelles. La compagne de vaccination contre la grippe a d’ailleurs démarré début octobre et les deux vaccinations sont possibles en même temps. « La grippe, on connaît tous les ans il y a de nouvelles souches et c’est pour cette raison que l’OMS préconise la vaccination annuelle », explique Daniel Ponia, responsable de la vaccination. Pour le covid, c’est le manque de recul qui semble faire peur « on ne veut pas vivre ce qu’on a vécu en 2021 et c’est pour cette raison que nous continuons la vaccination covid pour tous ».

Si la vaccination n’est donc plus obligatoire, elle reste toutefois recommandée. Depuis mi-octobre, le vaccin bivalent – produit par Pfizer et BionTech – est proposé au fenua. Il agirait comme un booster sur le système immunitaire et serait même plus efficace que ces prédécesseurs contre les variants du Covid.