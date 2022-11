Niu Pay, grand vainqueur des Trophées du numérique 2022

Les vainqueurs de l’édition 2022 des Trophées du numérique ont été récompensés, vendredi au sein des locaux de la Polynesian Factory. Quatre porteurs de projet sont lauréats de cette édition: Niu Pay de Fabrice Luciano, E’Appttitude de Maiti Rossoni, Hello Scoot d’Arthur Ceccaldi et Sandal’ia porté par Samir Touati.

Sur les quinze projets en lice, quatre lauréats sont ressortis. Et cette année, c’est le projet Niu Pay de Fabrice Luciano qui a obtenu le 1er prix. Cet établissement de paiement, premier du genre au fenua, propose une solution de compte à vue en ligne, à consulter et à gérer en temps réel depuis son smartphone. La finalité du projet NiuPay est de devenir le premier acteur d’inclusion financière en Polynésie, premier en quantité comme en qualité. Le second prix du concours a été attribué au projet E’Appttitude de Maiti Rossoni. Il s’agit d’une application mobile sport-santé, destinée à motiver à la pratique d’activité physique. Le 3e prix a été attribué à Hello Scoot d’Arthur Ceccaldi avec ses scooters électriques de couleur jaunes disponibles à la location et qui se rechargent à l’énergie solaire. Un prix spécial a aussi été décerné au projet Sandal’ia porté par Samir Touati qui propose des savates sur mesure. Ces Trophées du numérique 2022 avaient pour objectif d’encourager les porteurs de projet privés à créer, développer et mettre sur le marché des projets numériques qui intéressent notre société. Et pour rester dans le thème se sont donc des trophées digitaux qui ont été remis aux lauréats. Des trophées en NFT (Jeton non fongible, de l’anglais non-fungible token), des actifs numériques uniques, qui ont une réelle valeur.