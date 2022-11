La Fare Rata Drone Racing prend son envol

Fare Rata avec Tahiti Drone Racing organise le samedi 19 novembre la première course de drone de vitesse du fenua. Ça se passera sous le chapiteau de la Présidence et la précision des pilotes devrait être mise à rude épreuve.

« La Fare Rata Drone Racing qui va se dérouler le 19 novembre, sera la première course officielle de drones de vitesse en Polynésie » assure Heitapu Chang président du Tahiti Drone Racing. Une course de drones à l’image de celles qui se pratiquent dans le monde, avec des slaloms, des passages dans des « gates » et des figures imposées.

Les drones utilisés pour la compétition sont de type FPV -First Person View – où par le biais de lunettes, l’on voit de façon totalement immersive à travers le drone et ce en temps réel. Si le lieu de compétition est le chapiteau de la présidence, ce n’est pas pour une question de météo ou de nuisances liées au vent, mais tout simplement parce que la règlementation de l’aviation civile ne permet pas pour l’instant d’organiser des compétitions de drones à l’extérieur. L’événement sera diffusé en direct sur les pages FaceBook de Fare Rata, Vini et TNTV.

La compétition est ouverte aux drones avec au maximum 5 pouces d’hélice pour l’heure onze pilotes sont inscrits. Les inscriptions sont encore ouvertes au 87 77 06 57