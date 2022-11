Le début de la saison d’abondance sera célébré en grande pompe cette année sur une période baptisée « Te tau ‘auhune ». Au programme, deux semaines de festivités culturelles qui commenceront avec les célébrations de Matari’i i ni’a, les 19 et 20 novembre mais s’étendront jusqu’au 7 décembre, avec de la danse, un salon du chapeau, un jubilé du Fare Vana’a, et même une journée dédiée à la pêche au lycée hôtelier.

« Te tau ‘auhune« , c’est le nom du programme des festivités imaginé pour célébrer l’arrivée de la saison d’abondance. Si la cérémonie de la levée des Pléiades est fixée au 20 novembre, le ministère de la Culture veut cette année marquer le coup en proposant, sur deux semaines, un panel d’évènements varié. Sur la période du 19 novembre au 7 décembre, le programme est donc chargé puisque c’est une grande fête qui se prépare « en complément » des événements portés par les associations culturelles qui célèbrent depuis toujours Matari’i i ni’a.

Comme le pointe le ministre Heremoana Maamaatuiahutu, « le nouvel an chinois » ou en même « l’Independance day » américain ont trouvé un public au fenua. « Mais on a un peu oublier nos propres marqueurs calendaires », regrette-t-il. Il explique encore que même si cette période d’abondance n’est pas « une fête nationale », elle est importante :

Le programme de « Te tau ‘auhune » démarrera bien sûr par les célébrations de Matarii i ni’a qui auront lieu le weekend du 19 et 20 novembre dans les Jardins du musée. Au menu : ateliers visites, expo-ventes, conférences pour tous les publics, et mêmes deux soirées toujours gratuites, avec des contes et légendes le samedi et des cérémonie le dimanche.



Le village « ‘Autui«

Le reste du programme reprend beaucoup d’événements culturels déjà inscrits au calendrier. On y trouve les concours du Hura Tapairu, un salon artisanal dédié aux chapeaux qui aura lieu le 23 novembre au Hilton Tahiti, le stage des arts traditionnels organisé par le conservatoire… Du côté de l’avenue Pouvana, c’est le Fare Vana’a qui sera célébré pour son jubilé avec une exposition urbaine à partir du 21 novembre, et une opération portes ouvertes le 25 novembre. Les festivités se clôtureront par l’organisation de la première édition du village « ‘Autui« . Une première édition organisée au lycée hôtelier, pour mettre en valeur les ressources endogènes du fenua et en l’occurrence, la bonite.

Ce calendrier rythmé touche » tous les aspects de la culture » se félicite le ministre. C‘est l’occasion de » valoriser les chants, les danses, nos produits locaux, agricoles et certains produits de la pêche ». L’occasion donc d’intéresser les plus jeunes, mais aussi de susciter l’intérêt des matahiapo pour la transmission des savoirs :

Tau Auhune 2022 – Dossier de Presse (Vf) by CharlieRéné on Scribd