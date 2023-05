Vendée Va’a : les Polynésiens de Shell Va’a dans leur royaume

La 12ème édition de la Vendée Va’a s’est achevée ce samedi aux Sables d’Olonne après trois jours de compétition et quatre jours d’animations au rythme et aux couleurs de la Polynésie. Une édition dominée par les équipages polynésiens, et notamment Shell Va’a chez les hommes. Les précisions de notre partenaire Outremers 360°.



Une édition record à laquelle ont pris part 27 équipes dont 7 équipages féminins. Et si chez les hommes, l’équipe polynésienne Shell Va’a – équipe au plus grand palmarès dans la discipline – a littéralement dominé les débats sur l’eau en remportant les trois courses au programme, chez les femmes, la bataille a été plus disputée : c’est la Team Médoc Va’a Vahine qui remporte l’épreuve devant les Polynésiennes – tenantes du titre – le Team Vahine Ho’e Raiatea et Toulon Va’a Vahine qui monte sur la 3e marche du podium.

« Nous sommes neuf rameuses dans l’équipe. Certaines viennent sur cette épreuve depuis quelques années mais pour quatre d’entre nous, c’est la première fois. Notre but était de faire ramer tout le monde, de tester de nouveaux postes et puis après, éventuellement, essayer de relever le défi de gagner la Vendée Va’a », a raconté Lorraine Manlay, capitaine du Team Médoc Va’a. En remportant vendredi l’épreuve commune de 26 km avec une avance de près de 13 minutes sur leurs concurrentes polynésiennes – alors en tête du classement général provisoire à l’issue de la première journée -, l’envie de gagner cette 12e édition s’est renforcée pour ces rameuses hexagonales.

C’est donc en véritables compétitrices qu’elles ont pris le départ de l’ultime parcours de 15 km ce matin à 9h. En franchissant la ligne d’arrivée en pole position 1 heure 25 minutes et 35 secondes plus tard, l’équipage féminin du Médoc mettait fin au suspense et s’offrait pour la première fois la victoire sur la Vendée Va’a devant les tenantes du titre, l’équipage Vahine Ho’e Raiatea. « C’est un exploit pour nous de gagner cette Vendée Va’a. Nous sommes vraiment ravies. Nous nous sommes données à 200% sur toutes les courses. On ne s’attendait pas forcément à ce résultat donc nous sommes vraiment très contentes » commentait Lorraine à son arrivée.

Pour leur première participation à la seule compétition de Va’a dans l’Hexagone, l’équipage masculin Shell Va’a a montré toute l’étendue de son talent en dominant de A à Z la compétition, offrant ainsi au public présent une prestation époustouflante, raconte l’organisation de la Vendée Va’a. Vainqueurs des trois parcours (deux de 46 km et l’épreuve commune de 26 km), les Polynésiens à la pirogue jaune et rouge ont rendu une copie parfaite.

« Nous sommes très contents de remporter cette Vendée Va’a. Notre objectif en venant sur cette épreuve était clairement de gagner. Nous nous étions préparés pour ça. Nous nous sommes basés sur notre niveau tout au long de la compétition c’est-à-dire que nous avons fait ce que nous avions à faire sans vraiment faire attention à nos adversaires. C’est notre travail tout au long de l’année qui a fait la différence sur les trois courses. Les conditions ici sont plus froides qu’en Polynésie. Heureusement, nous nous sommes vite adaptés au climat. C’est une chance car c’est une des grandes différences avec les courses polynésiennes et c’est quelque chose qui peut avoir un impact sur la compétition ».

Un impact qui de toute évidence – au vu des résultats de cette 12e édition – n’a pas eu de grandes conséquences sur les quatre équipages polynésiens engagés sur l’épreuve au classement masculin puisqu’ils occupent au final les quatre premières places. En effet, Air Tahiti Nui Enviropol qui avait remporté la compétition l’an dernier termine 2e à 35’12’’ du vainqueur tandis que Tumaraa Va’a complète le podium avec un retard de 51 minutes sur le leader. A l’instar de ses collègues féminines, le Team masculin Médoc Va’a n’a pas démérité face à cette armée polynésienne puisqu’il se classe 5e et première équipe hexagonale.