Football : Pirae en demi-finale de la Ligue des champions océanienne

En battant les Papouans de Hekari United (2 – 1), samedi soir à Port-Vila, au Vanuatu, l’AS Pirae s’est qualifiée pour le dernier carré de l’OFC Champions League. Les triples champions de Ligue 1 polynésienne devraient affronter les Fidjiens de Suva pour une place en finale.

Une victoire au courage pour l’AS Pirae. Pour son troisième match de poule en OFC Champions League, le club tahitien, opposé aux champions de Papouasie-Nouvelle-Guinée Hekari United devait composer avec un temps très humide et un terrain des plus « gras » à Port Vila, au Vanuatu. Les orange ne pouvaient en outre compter que sur trois remplaçants sur le banc pendant toute cette phase de poule pour faire tourner leur effectif. C’est pourtant les Tahitiens qui dominent la première période avec plusieurs belles offensives, une seule fois récompensées, lorsque Taumihau Tiatia offre une tête à Etienne Tave. Côté Papouans, l’attaquant star Ati Kepo reçoit un second carton jaune et le gardien sort à son tour après un choc avec le même Tave. Ce qui n’empêchera pas Hekari de revenir en position de domination au retour des vestiaires. Avec un jeu plus organisé, l’United met plusieurs fois en danger Pirae et finit par obtenir un penalty, dûment transformé par le capitaine Daniel Joe. Il n’en faut pas plus aux Tahitiens pour reprendre en combativité : huit minutes plus tard, Yohann Tihoni marque son deuxième but en trois matches et fixe un score qui ne bougera plus jusqu’au coup de sifflet final, malgré plusieurs occasions d’un côté comme de l’autre.

Première de son groupe, l’AS Pirae jouera donc mercredi la demi-finale du tournoi océanien contre Suva, sans Ariiura Labaste, qui a reçu un second carton jaune, avec un Johann Tihoni incertain et un banc toujours aussi maigre. L’autre demi-finale opposera les Ni-Vans de Ifira Black Bird – contre qui Pirae avait fait égalité (2 – 2) – à l’éternel ogre de la compétition, Auckland, qui a marqué 9 buts en trois matchs.