Victime d’un malaise, il percute un réverbère… qui tombe sur une autre voiture

L’incident qui a eu lieu ce matin en face de la marina Taina à Punaauia a créé un gros embouteillage sur la côte Ouest déjà très encombrée. Selon la police municipale, le conducteur d’un premier véhicule a tamponné un lampadaire, qui est ensuite tombé sur une autre voiture, blessant son conducteur.

Vous avez dit embouteillage ? Les automobilistes de la côte Ouest sont habitués aux files de voitures sans fin, particulièrement depuis que la route de la côte Est est coupée. Mais ils ont tout de même été surpris, ce lundi matin, par d’importants bouchons dans le sens Punaauia – Papeete. En cause, un réverbère qui est tombé sur la chaussée peu avant huit heures, au niveau de la marina Taina. Selon la police municipale, l’incident a été causé par un homme âgé, victime d’un malaise alors qu’il se dirigeait vers Papeete au volant de sa citadine, qui a heurté le lampadaire sur la droite de la chaussée. Le véhicule s’est immobilisé quelques centaines de mètres plus loin, où il a été plus tard pris en charge par les secours puis par sa famille. Mais le lampadaire, lui n’a pas survécu : le grand poteau en métal a pris quelques secondes à tomber… sur un autre véhicule qui roulait dans la même direction que le premier. Le conducteur de celui-ci, blessé par les débris de son pare-brise, a été pris en charge par les secours. Quant au réverbère, il a été « sécurisé » quelques minutes plus tard par les services d’EDT.