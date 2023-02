[VIDEO] La Calédonie en offensive publicitaire pour attirer des soignants de métropole

En mal de médecins et autres professionnels hospitaliers, le CHT de Nouvelle-Calédonie a lancé une campagne vidéo au ton décalé pour attirer des professionnels métropolitains.

Un faux plan séquence d’une minute trente, bourré d’effets spéciaux et de clins d’œil, largement diffusé sur les réseaux sociaux et professionnels. Voilà la nouvelle arme du CHT Gaston-Bourret, l’équivalent calédonien du CHPF, qui souffre depuis de longs mois, comme son établissement frère, le CHS (centre hospitalier spécialisé), d’une grave pénurie de personnel. Une situation qui a des conséquences médicales, comme l’ont plusieurs fois pointé les professionnels de santé, du public comme du privé, et qui a même abouti à des fermetures de lits. Les autorités de Nouméa ne nient pas la réalité de cette pénurie, mais peinent dans une situation de crise des finances sociales et d’incertitude institutionnelle, à attirer le personnel désiré.

« Rejoignez Romain », clame donc la vidéo diffusée hier, et présentant un jeune cardiologue – une spécialité particulièrement recherchée en Calédonie, comme en Polynésie – visiblement très content de son installation sur le Caillou. Hôpital à 15 minutes de l’Anse Vata, « super conditions de travail », ‘hôpital à la pointe, « équipe super motivées », mais aussi temps libre et loisirs qui ne manquent pas, « pays magnifique et population super accueillante » ou Australie à « deux heures de vol »… « Romain » n’oublie pas de préciser qu’il ne se sent « pas isolé » et peut profiter de formation à distance sur les dernières techniques médicales. Bref, la Calédonie est un choix qu’il « ne regrette pas ». La campagne, qui doit durer jusqu’à fin mars, est déjà déroulée sur les réseaux sociaux, mais aussi les réseaux professionnels. D’autres publications devraient l’abonder avec toujours comme objectif d’attirer, depuis la métropole, des praticiens hospitaliers spécialisés en pneumologie, cardiologie, hépato-gastroentérologie, biologie médicale, des IDE, soignants rééducateurs ou sage-femmes.