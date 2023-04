VIDÉO – Starship, la plus grande fusée du monde, explose en vol lors de son premier test

Ce jeudi, Starship, la plus grande fusée du monde, a décollé pour la première fois depuis le Texas. Cependant, ce véhicule, développé par SpaceX pour des voyages vers la Lune et Mars, a fini par exploser en plein vol malgré le lancement réussi. La cause de l’explosion n’est toujours pas connue précise notre partenaire Europe1.

Starship, la plus grande fusée du monde, a décollé pour la première fois depuis le Texas jeudi. En revanche, peu après son décollage, l’immense fusée Starship, développée par SpaceX pour des voyages vers la Lune et Mars, a explosé en vol, selon la retransmission vidéo de la société.

FTS abort. Well done Booster 7 (and Ship 24)! That was still a big win. Launch site is fine and got a lot of first stage data! Next up, Booster 9!https://t.co/npUj2AHByW pic.twitter.com/KRxBwsLlKq — Chris Bergin – NSF (@NASASpaceflight) April 20, 2023



Dans une gigantesque boule de feu, ce mastodonte noir et argenté de 120 mètres de haut s’est élevé dans le ciel. En ce qui concerne l’explosion, cela ne représente pas un échec pour l’entreprise du milliardaire Elon Musk. Le fait que la fusée ait réussi à décoller de son pas tir représente déjà une immense réussite. La cause de l’explosion n’est toujours pas connue.

Elon Musk promet un nouveau vol test de Starship « dans quelques mois »

Le patron de SpaceX, le milliardaire Elon Musk, a félicité jeudi les équipes de son entreprise peu après le premier décollage de l’immense fusée Starship, la plus grande du monde, et promis un nouveau test « dans quelques mois ». « Félicitations aux équipes de SpaceX pour ce formidable premier vol test! », a-t-il tweeté. « Nous avons beaucoup appris pour le prochain essai de décollage dans quelques mois ».