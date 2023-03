Vigilance jaune en cours pour fortes pluies sur la Société

Météo France a publié un communiqué ce lundi matin avec une vigilance météorologique pour plusieurs îles. L’archipel de la Société est en jaune pour les fortes pluies.

Les îles de la Société sont en alerte jaune pour les fortes pluies. Météo France annonce un ciel nuageux à couvert pour les deux prochains jours avec des épisodes pluvieux. Des averses très marquées pourraient générer localement d’importants cumuls. Sur Tahiti et Moorea, ces fortes averses toucheront surtout les côtes nord et ouest ainsi que le relief. Les précipitations en léger recul ce mardi permettront des périodes d’accalmie plus longues.

Aux Australes, le temps s’améliore ce lundi mais les averses seront de retour dès la nuit prochaine sur le nord de l’archipel et se maintiendront mardi. Le centre de l’archipel et Rapa ont été placés en vigilance jaune pour le vent violent, les rafales atteignant 60 à 70 km/h, jusqu’à 80 km/h à Rapa ce lundi et en vigilance jaune pour les fortes houles, qui provoqueront une élévation importante du niveau de la mer dans les lagons exposés et de forts courants aux abords des passes. La mer est forte à très forte ce lundi avec des creux de 4 à 5 mètres aux Australes et 3 mètres à Rapa, s’amortissant mardi à 1,50 mètre.

Vigilance également pour les Tuamotu sud et ouest, où des épisodes pluvieux sont attendus entre Hereheretue, Tematangi et Moruroa, ils sont parfois ponctués d’averses pouvant être localement marquées. Ces dernières peuvent toucher occasionnellement les régions de Anaa, Hao et Rikitea, tandis que sur le reste des Tuamotu, le soleil s’impose. Tout comme aux Marquises où le soleil brille.