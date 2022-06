Vigilance jaune forte houle dans le Sud-Ouest de la Polynésie

Météo France a placé tout le Sud-ouest de la Polynésie en vigilance jaune pour forte houle : les Australes, les îles de la Société, l’Ouest et le Sud des Tuamotu ainsi que les Gambier. Météo France invite les populations concernées à être « attentives, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique » et à se tenir « au courant de l’évolution météorologique ».

Ce matin la couleur était annoncée : Météo France place les îles de la Société, l’Ouest et le Sud des Tuamotu ainsi que les Gambier en vigilance jaune pour forte houle peu avant 15 heures en plus des îles Australes déjà en vigilance jaune depuis 5 heures ce matin. Ce degré d’alerte a un sens précis : la population est invitée à être « attentives, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique » et à se tenir « au courant de l’évolution météorologique ».

Météo France annonce une houle avec une « orientation Sud Sud-ouest et des creux de 3 mètres avec 16 secondes de période ». Hauteur des déferlantes moyenne 4 à 5 mètres avec un pic à plus de 5,5 mètres.