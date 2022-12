Vigilance orange pour les fortes pluies sur les îles de la Société

Les îles Sous-le-Vent et les îles du Vent sont placées en vigilance orange pour fortes pluies depuis ce matin. La situation devrait s’améliorer, progressivement, entre ce soir et demain.

Après un week-end pluvieux, c’est un début de semaine tout aussi gris qu’annonce Météo France ce lundi. L’ épisode de forte pluie qui a démarré samedi avec des amas orageux continue de sévir, il concerne les îles de la Société, le nord des Australes et une grande partie des Tuamotu. Le cumul des précipitations relevées durant ces dernières 24 heures avoisine les 100 mm de pluie et sur Tahiti 150 mm notamment sur les côtes nord de Tahiti et Moorea. « On arrive à des seuils qui incitent à une vigilance accrue » explique Angelo Yeekinchoi, prévisionniste à Météo France. Attention donc aux risques d’inondations sur les côtes nord des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent.

Selon Météo France la situation devrait s’améliorer progressivement à partir de ce début de soirée avant de se généraliser et perdurer pour le reste de la semaine.