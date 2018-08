Viti décroche les numéros en « 88 »

Fort de sa nouvelle licence d’opérateur de téléphonie mobile, Viti a obtenu l’autorisation d’exploiter les numéros de téléphone commençant par le « 88 ». Pour autant, le nouvel opérateur souhaiterait que le Pays mette en place la « portabilité » des numéros de téléphone.

Après Vini en « 87 » et Vodafone en « 89 », il faudra désormais compter avec Viti en « 88 ». Après avoir décroché la troisième licence de téléphonie mobile en Polynésie française à la barre du tribunal administratif, l’opérateur privé Viti vient de se voir attribuer les numéros commençant par l’indicatif « 88 ». L’arrêté de la ministre en charge du Numérique, Téa Frogier, a été pris le 17 août dernier.

Chez Viti, même si on préfère rester pour l’heure discret, on se dit satisfait de voir les choses avancer et d’obtenir, pour l’anecdote, ce double numéro porte-bonheur pour la communauté chinoise. Pourtant, le nouvel opérateur de téléphonie regrette que la « portabilité » des numéros ne soit pas mise en place en Polynésie française. La portabilité qui permet de changer d’opérateur sans changer de numéro de téléphone. Les abonnés Vini, Vodafone ou Viti pourraient alors garder leur numéro en « 87 » ou en « 89 ». Le dispositif existe en métropole. Selon Viti, il a été voté en 2013 pour la Polynésie française, mais jamais mis en application.