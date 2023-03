Vols domestiques : plus d’un million de passagers transportés en 2022

Les statistiques du trafic domestique publiées par le gouvernement montrent que 2022 a quasiment rattrapé 2019 en termes de passagers dans les vols inter-îles. 2023 devrait selon toute vraisemblance être une année record dans le ciel du fenua.

Le creux du Covid a été vite comblé dans le ciel polynésien. Après une baisse de 48% du trafic aérien intérieur en 2020, 2021 avait marqué une nette reprise. Elle a été confirmée l’année passée avec un trafic intérieur en augmentation de 51% par rapport à celui 2021, et inférieur d’un point seulement à celui de 2019. Ainsi 1 098 920 passagers ont été transportés en 2022, contre 729 388 passagers un an auparavant. Et comme le note le gouvernement, « le trafic aérien mensuel sur l’année 2022 est supérieur au trafic aérien de 2019 à partir du mois de mai jusqu’à la fin de l’année 2022 ». Tout indique donc que 2023 va marquer un nouveau record de fréquentation des vols inter-îles qui ont gagné, depuis près d’un mois, un nouvel opérateur, Air Moana.

À noter que ce sont les Tuamotu Gambier et les Australes qui tirent le mieux leur carte du jeu en 2022. Les vols vers l’archipel marquent des augmentations respectives de 8% et 10% par rapport à l’année de référence, 2019. Ce chiffre est en revanche en retrait pour les Marquises (-5%) et les îles de la Société (-5%) qui concentrent toujours l’essentiel du trafic.