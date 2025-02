Waltzing with Brando, « n’aurait pu être fait nulle part ailleurs »

L’acteur Billy Zane, bluffant interprète principal du biopic Waltzing with Brando, centré sur les années à Tetiaroa de Marlon Brando, a présenté le film au Grand théâtre dimanche soir, en présences des équipes locales ayant contribué à sa réalisation. « Nous avons essayé de capturer l’esprit et la joie des gens d’ici. Donc j’espère simplement que vous l’aimerez ».

« Je suis vraiment ravi, probablement plus excité par cette projection que par toutes celles que nous avons eues ». L’acteur américain Billy Zane était d’humeur radieuse, dimanche soir, au moment d’assister à la projection de Waltzing with Brando au Grand théâtre. Une soirée très confidentielle, organisée dans le cadre du Fifo, et principalement réservée aux équipes locales du film, à leur proches, et à de nombreux invités et partenaires du festival. Rôle principal de ce biopic aux accents comiques, centré sur l’acquisition de Tetiaroa par Marlon Brando, le comédien avait à cœur de « revenir et de montrer le film à l’équipe locale et à la communauté, car il s’agit d’une lettre d’amour à Tahiti, à la Polynésie française et à Marlon ».

Le rôle lui sied comme un gant, tant la ressemblance avec le monstre sacré du cinéma américain est frappante. Jouer Brando, « je ne l’aurai jamais imaginé. J’ai toujours été fasciné par son travail, et j’étais vraiment très intrigué lorsque j’ai appris ce qu’il faisait de sa vie, hors caméra », poursuit l’acteur, notamment connu pour ses rôle dans Titanic et Retour vers le futur. « Bref, c’était un rêve et je suis ravi que nous ayons pu le réaliser au cinéma, aussi bien en tant qu’acteur qu’en tant que producteur ». Un rêve qui n’a pas été de tout repos à réaliser. « Ça n’est jamais facile de filmer sur l’eau ou sur une île. Ce défi, c’est l’état d’esprit du casting et de l’équipe du film qui ont aidé à le surmonter. Il n’y a pas de problème, seulement des solutions. En tant qu’artistes ou acteurs, nous recherchons toujours le ‘bel accident’. C’est une philosophie qui a fonctionné ». D’autant plus que l’équipe n’a pas pensé une seconde à tourner en dehors de Polynésie. « Cela n’aurait pu être fait nulle part ailleurs, il nous fallait ce niveau d’authenticité. Grâce à l’aide du Gouvernement, grâce à nos investisseurs fidèles et au producteurs, nous avons pu le faire.

« Il y a quelque chose dans l’eau ou dans l’ADN, ici vous faites de très bons acteurs »

Pour arriver à ses fins, l’équipe de Waltzing whith Brando, Billy Zane et le réalisateur Bill Fishman en tête, ont travaillé avec de nombreux techniciens et acteurs locaux. « Ils étaient incroyablement expérimentés et très compétents. En tant qu’acteurs, nous avons construit un tel rapport avec eux, et nous avons constaté qu’ils avaient une telle authenticité… Certains personnages secondaires avaient un timing incroyable dans leurs dialogues… Je ne sais pas, peut être qu’il y a quelque chose dans l’eau ici, ou bien c’est quelque chose dans l’ADN, mais vous faites de très bons acteurs« , s’enthousiasme le premier rôle.

Bref, des renforts bienvenus pour un film qui a « essayé de capturer l’esprit et la joie des gens d’ici. Donc j’espère simplement que vous l’aimerez », sourit celui qui décrit le rendu final comme un moyen « d’aborder un sujet très important comme la crise climatique, à partir d’un sujet très accessible et avec une approche légère, presque comique ». Et en se basant sur une période bien précise de la vie de Marlon Brando – entre 1969 et 1974, lorsque l’acteur imaginait la création d’une retraite écologique sur cet atoll découvert lors du tournage des Révoltés du Bounty – le film permet, selon son interprète principal, d’obtenir « une meilleure perspective et plus précise sur l’homme, un personnage complexe et incroyable, pilier du XXe siècle ». « Quand un biopic est centré de la naissance à la mort d’un personnage, il n’atteint généralement pas son objectif, car il y a trop d’informations », développe-t-il. La date de sortie du film au cinéma n’est pas encore connue, mais son distributeur le prévoit pour cette année. Il a pour l’instant été diffusé dans plusieurs festivals.