XTerra SwimRun : victoire de David Hauss et Pierrick Page

L’édition 2022 du XTerra SwimRun organisée par le VSOP Team Moz a eu lieu dimanche du coté de l’île sœur. Ils étaient 270 sportifs à participer aux deux courses prévues pour l’occasion. Sur la course reine de 35km, c’est le duo David Hauss et Pïerrick Page qui s’est imposé en 4 heures 19 minutes. La course de 12km a été remportée par Jean-Philippe Petit et Nicolas Ruiz.

La 2e édition du XTerra SwimRun de Moorea s’est déroulée dimanche matin. Au total, 270 amateurs d’effort long se sont alignés sur les deux courses au programme. Comme son nom l’indique le swim run est un sport qui consiste à enchaîner natation et course à pied sur plusieurs kilomètres. Cette discipline en plein essor, localement, trouve déjà des amateurs dans le reste du monde. Pour Jean-Michel Monnot, l’organisateur de cet événement, le bilan est positif. « C’est une deuxième édition de rêve ! Tout était en place pour en faire une édition originale et je crois que le pari est réussi. C’était un départ unique, jamais vu en Polynésie : faire sauter 270 participants du ferry Aremiti, dans la baie de Cook, dans un décor magnifique. »

Pour cette édition 2022, les sportifs ont dû sauter en plein cœur de la baie de Cook, depuis le ferry de la compagnie Aremiti, pour rejoindre le départ. Sur l’épreuve XL longue de 35km, c’est sans surprise le duo composé de professionnels de la discipline, David Hauss et Pïerrick Page, qui s’est imposé. Après 4h19 de course, ils ont franchi la ligne d’arrivée installée sur la plage du Sofitel près de 20 minutes avant le duo local, Lubin-Rimaud. Un effort conséquent auquel les champions se sont adonnés avec plaisir. « Mine de rien, c’est une course qui est vraiment difficile. D’habitude, c’est beaucoup moins technique. L’avantage, c’est que tu cours, tu commences a monter en température, tu en as marre, tu te mets dans l’eau et puis tu commences à en avoir marre de nager. »

Ces sportifs de l’extrême remportent ainsi leur deuxième victoire sur cette épreuve et comptent bien défendre leur titre lors de l’édition 2023. Sur l’épreuve de 12 km, c’est le binôme Jean-Philippe Petit et Nicolas Ruiz qui a été le plus rapide.

La VSOP Team Moz n’a pas terminé avec les épreuves XTerra et donne rendez-vous aux plus courageux pour les épreuves triathlon en octobre prochain.

Vaitiare Pereyre-Gobrait