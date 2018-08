13 % d’offres d’emploi en plus en 2017

13 % d’offres d’emploi en plus dont 88 % dans le secteur tertiaire, +2% de salariés et une augmentation de 50% des offres d’emplois pour les personnes sans diplôme… Ce sont les chiffres du tableau de bord des besoins en main d’œuvre en 2017 publié lundi par l’institut de la statistique de Polynésie.

L’institut de la statistique de Polynésie a publié lundi matin le tableau de bord des besoins en main d’œuvre en 2017. Ainsi on apprend que l’année dernière le nombre d’offre d’emploi a augmenté de 13%. 88% des postes offerts se trouvent dans le secteur tertiaire, soit 2 880 postes. On retrouve en première position comme pourvoyeur d’emploi l’administration publique avec 908 postes, l’hébergement et la restauration avec 595 postes, les activités de service administratif et de soutien avec 469 postes et le commerce avec 324 postes. Les métiers les plus demandés sont serveur, équipier en restauration rapide, ouvrier aquacole, commis de cuisine, secrétaire comptable, chef de partie, cuisinier et techno-commerciale.

A noter que pour 72 % des offres de postes il s’agit d’une création de postes et que 68 % sont en CDD contre 32 % en CDI. Au niveau des diplômes requis, le nombre d’offre « sans diplôme » augmentent de 50 %. En revanche, l’offre est faible pour les bac +3 (209) et bac +5 et plus (165).

Enfin, 89% des offres concernent les îles-du-Vent dont la moitié pour Papeete.