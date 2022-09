20 ans du Fifo : appel à candidature pour le tout nouveau jury jeunesse

Le Fifo a confié aux étudiants de première année du BTS communication du lycée du Diadème le recrutement du futur jury jeunesse qu’il crée à l’occasion de sa 20e édition. Elle aura lieu à la Maison de la culture du 4 au 12 février 2023. Un appel à candidature est lancé ce 28 septembre et jusqu’au 16 octobre, qui s’adresse aux Polynésiens âgés de 20 ans au cours de l’année 2023.

Un certain nombre de jeunes pourront fêter leurs vingt ans en participant activement au Fifo. Le Festival du film documentaire océanien crée pour sa vingtième édition un jury jeunesse, en plus du jury officiel. Pour se porter candidat il faut fêter ses vingt ans en 2023, être résident de Polynésie française depuis sa naissance ou depuis plusieurs années mais aussi motiver son intérêt pour « les sociétés et les cultures océaniennes et les problématiques contemporaines qu’elles traversent ». Ils pourront le faire au moyen d’une lettre de motivation ou bien dans une vidéo de motivation à envoyer par e-mail, d’une taille maximale de 20 Mo. Un formulaire de candidature est disponible via le QR code diffusé sur les affiches de l’appel à candidature. Et dans cet élan pour « impliquer la jeunesse du pays à la vie culturelle de la société », le Fifo a confié le recrutement de ce jury aux élèves de première année du BTS communication du lycée du Diadème.

Responsabilité et assiduité sont de rigueur

Comme le jury officiel, le jury jeunesse visionnera les films en compétition afin de leur octroyer pour sa part un « prix jeunesse ». Pour cela les candidats retenus s’engageront à être disponibles du lundi 6 au vendredi 10 février au soir. En dehors de ces moments de visionage et de délibération, ils sont soumis une obligation de présence de 8 heures à 14 heures.

En parallèles, ils seront conviés « à tous les événements en marge du festival (conférences, rencontres, évènements sociaux et de réseau professionnel…) et répondront potentiellement à des interviews ».

La composition du jury jeunesse sera dévoilée le 24 novembre.