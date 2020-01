2018 : l’emploi moins accessible aux femmes

L’Institut de la statistique de la Polynésie française vient de publier les chiffres de l’emploi en 2018. 95 100 Polynésiens occupent un emploi, soit un taux d’emploi de 51,9%, les personnes peu diplômées et les femmes ont un accès à l’emploi difficile et la précarité est très marquée chez les plus jeunes.

Selon l’ISPF , « en 2018, l’accès au marché de l’emploi est maximal pour les personnes âgées de 25 à 49 ans. L’entrée sur le marché de l’emploi comme le maintien en emploi après 50 ans sont plus ardus. » De plus, note l’institut, « l’accès au marché de l’emploi est par ailleurs beaucoup plus difficile pour les femmes que pour les hommes. Les taux d’emploi et de chômage des femmes sont ainsi de 43,9% et 18,7% contre respectivement 59,4 % et 11,3 % pour les hommes. »

Les plus jeunes plus exposés aux emplois fragiles

Concernant les jeunes et l’emploi, il précise que « les personnes les plus jeunes sont également les plus exposées aux emplois fragiles. Parmi les 15-24ans, 40% occupent ainsi un emploi de ce type : CDD de moins de trois mois, contrats précaires, stages, non-salariat par défaut ou encore emploi informel. Les 25-49 ans ne sont que 15 % à occuper ce type d’emploi, et les plus de 50 ans, 8 %. »

Le diplôme, une protection contre l’emploi fragile

L’ISPF indique que « les diplômes de l’enseignement supérieur sont un atout indéniable pour l’accès à l’emploi: huit personnes sur dix en possédant un sont en emploi, et leur taux de chômage s’établit à 5,6%. Les diplômes professionnels du secondaire (CAP-BEP) permettent une insertion équivalente, voire supérieure à celle des diplômes généralistes, même de niveau supérieur: le taux d’emploi des titulaires d’un CAP ou d’un BEP est comparable à celui des titulaires d’un baccalauréat et leur taux de chômage, légèrement inférieur. Les personnes non diplômées ou ne possédant qu’un certificat d’étude ou DNB sont celles qui connaissent le plus de difficultés. »

Plus de précisions dans le document de l’Ispf

Peb 01 2020 1193 Indicateurs Généraux Sur l’Emploi 2018 by bastia on Scribd