22 ministres océaniens de la santé au chevet du Pacifique

22 États et territoires insulaires du Pacifique ainsi que l’Organisation mondiale de la santé et la Communauté du Pacifique étaient présents ce mardi à la présidence pour l’ouverture de la treizième réunion des ministres de la Santé du Pacifique. L’occasion de débattre des problématiques et des défis futurs que va rencontrer la santé dans cette région.

Le but de cette réunion est de faire en sorte que les questions de santé qui se posent à tous les pays insulaires du Pacifique soient unifiées, de façon à ce que tous puissent trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans chacun des pays membres. À ce titre, pour la première fois, l’Australie et la Nouvelle-Zélande participent à ce congrès ce qui prouve son importance.

En tête des préoccupations et des défis qui se profilent à l’horizon, on note : la situation climatique, la sécurité alimentaire, l’eau potable, les maladies non transmissible, les risques de pandémie, et le manque de ressources humaines dans le domaine de la santé.

Un tableau peu reluisant

Dans son discours, le directeur régional du Pacifique occidental pour l’OMS, le Dr Takeshi Kasai, a dressé un tableau peu reluisant de ce qui attend le Pacifique dans un futur proche. Un discours alarmant voire alarmiste, qui a pour but de réveiller les consciences, particulièrement sur trois priorités : l’impact du changement climatique sur la santé ; les maladies non transmissibles (obésité, diabète, maladies cardiovasculaires..) et les maladies transmissibles (dengue, chikungunya, typhoïde, tuberculose, rougeole etc..). Trois axes qui font l’objet d’un livre blanc, sorte de carnet de route pour les prochaines années.

Autre problématique qui va être abordée, et non des moindres, le manque de personnels de santé. Un problème pas particulièrement spécifique au Pacifique mais qui touche toutes les régions du monde.

L’une des solutions à ce problème passerait par la télémédecine, et la Polynésie française pourrait se poser en leader et en modèle dans ce domaine.

Les ministres de la Santé des États et territoires insulaires du Pacifique ont donc trois jours pour débattre de ces défis qui attendent la région Pacifique et de tenter d’y apporter des solutions.