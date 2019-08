Gaston et Réginald Flosse restent mis en examen dans l’affaire du Ranelagh

Dans cette affaire qui remonte à 2010, Réginald Flosse et son père, Gaston Flosse, avaient été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire.

Il y a un peu plus d’un an, Réginald Flosse avait été mis en examen pour « tentative d’escroquerie aux jugements, faux et usage de faux » lors d’un recours pour lever le séquestre du produit de la vente de l’hôtel particulier parisien familial en 2010. Son père était mis en examen, lui, pour « complicité de tentative d’escroquerie aux jugements ». La comptabilité de la SCI propriétaire du bien aurait été falsifiée. En mars dernier, ils avaient demandé l’annulation de leur mise en examen, considérant que la justice n’avait pas « d’indices graves et concordants ». La réponse est tombée ce matin : les deux hommes restent mis en examen. Rappelons que le produit de cette vente a été mis sous séquestre dans le cadre du volet financier d’une autre affaire, celle des emplois fictifs de la présidence.