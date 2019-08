Perturbations sur le réseau Natitua aux Marquises et Tuamotu 

Des travaux de maintenance sur le réseau Natitua auront lieu du 13 au 15 août prochain. Dans ce cadre l’OPT et Vini informent que des perturbations auront lieu sur le trafic internet et mobile.

Les sociétés OPT et Vini informent leurs abonnés que des perturbations auront lieu sur leur trafic téléphone et internet. Ces perturbations sont dues à des travaux de maintenance, notamment sur plusieurs îles des archipels éloignés tels que Rangiroa, Tikehau, Takaroa, Atuona, Fatu-Hiva, Tahuata, Nuku-Hiva, Ua Huka et Ua Pou.