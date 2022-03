Gaston Flosse accuse Teura Iriti d’être une « manipulatrice »

Le divorce semble bel et bien consommé entre Gaston Flosse et Teura Iriti. Tout est de la faute de Teura Iriti, a expliqué en substance le président du Amuitahiraa ce matin en conférence de presse, qui l’accuse d’être téléguidée par Édouard Fritch.

Gaston Flosse avait convoqué la presse ce mercredi matin pour donner sa version de la disparition du groupe orange de l’assemblée, une première depuis 1977. Entouré de Sylviane Terooatea, Teura Tarahu et Christiane Kelley, le président du Amuitahiraa a lourdement chargé Teura Iriti.

« Elle n’en fait qu’à sa tête »

Elle n’a jamais, dit-il, respecté les instances du parti et ses procédures internes. « Elle n’en fait qu’à sa tête », dit Gaston Flosse qui l’accuse de vouloir tout diriger seule, mais de refuser de faire le travail de fond, comme de créer des sections et des fédérations à Arue, ou de travailler les dossiers avec le parti avant les séances de l’assemblée.

Il évoque aussi les rapports moraux et financiers du groupe à l’APF qu’elle n’aurait jamais rendus. Il aimerait savoir, dit-il, où vont les 3 millions par mois de fonds publics dont elle dispose en tant que présidente de groupe, et que vont devenir les 9 collaborateurs. Il accuse Teura Iriti d’avoir mis à exécution une menace déjà exprimée, de saborder le groupe à l’assemblée si le parti tentait d’interférer avec sa gestion : « Je n’ai pas voulu que le Tahoeraa éclate et nous avons supporté le bon vouloir de madame, mais il arrive un moment où bon, on dit ça suffit », dit-il. Il envisage de forcer Teura Iriti, par voie de justice, à transmettre au parti les rapports et documents prévus par le règlement intérieur du parti.

Dans l’un de ses courriers restés sans réponse, Gaston Flosse disait à Teura Iriti : « J’ose espérer que vous n’irez pas rejoindre la cohorte des traîtres ». Aujourd’hui il en est sûr, Teura Iriti est bien une traîtresse, probablement téléguidée par Édouard Fritch.

La nomination de Naea Bennett, fils de Yolande Bennett devenue inéligible après l’affaire des procurations à Arue, au poste de ministre de la Jeunesse, est selon lui un service à Teura Iriti dont la contrepartie pourrait bientôt apparaître au grand jour. Elle aurait précipité la fin du groupe à l’assemblée en faisant faire à James Heaux et Vaiata Friedmann « le sale boulot », c’est à dire en les faisant démissionner sans avoir le « courage » de démissionner elle-même pour faire disparaitre le groupe. « Je pense que c’est vraiment une manipulatrice. Teura Iriti n’est pas mieux que tous les autres. Elle m’a trahi, elle a trahi les électeurs du Tahoeraa ».