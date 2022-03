Ce soir à l’UPF, thèses en 180 secondes et concours d’éloquence

S’exprimer en public pour vaincre sa timidité et convaincre : c’est ce que feront aujourd’hui 15 étudiants de l’UPF. Cinq doctorants vont se plier, à 17 heures, à l’exercice « Ma thèse en 180 secondes ». Puis dix étudiants participeront à la troisième édition du concours d’éloquence de l’Université de la Polynésie française qui se tient à 19 heures dans l’amphithéâtre A1.

Présenter son sujet de recherche en 3 minutes chrono : pas facile, mais un excellent exercice auquel vont se frotter ce soir 5 doctorants de l’Université de la Polynésie française. Ils s’inscrivent ainsi dans un concours national. Deux lauréats participeront à la demi-finale nationale le mois prochain ; puis 16 finalistes s’affronteront en finale nationale en juin. Le vainqueur représentera la France à la finale internationale qui se tiendra à Montréal à l’automne.

Puis, deux heures plus tard, 10 courageux étudiants, toutes filières et tous niveaux confondus, vont s’affronter dans des joutes oratoires dans le grand amphithéâtre de l’UPF afin de remporter le 3e concours d’éloquence. Le concours est ouvert à tous les étudiants désireux de construire leur pensée, de poser leur voix et de surpasser leurs difficultés lors de la prise de parole en public.

Ainsi, pendant 4 à 5 minutes, l’ensemble des participants s’exprimeront et développeront leur argumentation face à un jury sur un sujet de leur choix. Leur objectif ? Convaincre leur auditoire en captant leur bienveillance ! Les candidats se sont formés par des ateliers d’expression – conte, théâtre, slam, expression corporelle, gestion des émotions – organisés tout au long de l’année universitaire.

Ouvert au grand public sur inscription ici ou en scannant le QR code ci-dessous