Municipales à Arue : vers une annulation du second tour

Le tribunal administratif examinait ce matin la requête en annulation de Philip Schyle, battu par 79 voix. Le rapporteur public a conclu à l’annulation du second tour, mais rejeté les autres demandes de l’ancien tavana. Décision le 4 février prochain.

L’ancien maire de Arue, battu par 79 voix, demande au tribunal administratif d’annuler le second tour des élections municipales, tout comme le haut-commissaire. Philip Schyle demande également la correction des résultats du scrutin, la proclamation de son élection et celle de l’ensemble de ses colistiers, ainsi que l’inéligibilité de Teura Iriti. Il reproche à son adversaire des « manœuvres frauduleuses » dans l’établissement de 115 procurations, la plupart remises par un collaborateur de Teura Iriti à l’assemblée à un officier de police judiciaire de la DSP, lui-même fils d’une colistière de Teura Iriti, Doris Hart.

Le rapporteur du tribunal administratif a conclu à l’annulation du second tour, mais a rejeté les autres demandes de Philip Schyle. Le remplacement d’un tavana par un autre ne peut pas être automatique, dit-elle, car on ne sait pas à qui les bulletins contestés ont réellement profité. Elle a également fait valoir que l’enquête pénale, toujours en cours, ne permet pas d’établir pour l’instant si cette manœuvre était « commandée » par Teura Iriti elle-même. « On ne fera pas croire que Mme Iriti n’était pas au courant. C’est de la mauvaise foi. Elle n’est pas une pauvre victime de ses colistiers », a lancé Me Bourion qui défend l’ancien maire, et qui estime que Teura Iriti a également bénéficié d’un « sentiment d’impunité à la DSP. » Il ne voit pas comment dans ces conditions, Teura Iriti pourrait se présenter à une nouvelle élection : « Sur le plan moral, ce serait choquant ».

Pour l’avocate représentant le haut-commissaire, « même si le tribunal ne retient pas la qualification de manœuvres frauduleuses, l’établissement des procurations est irrégulier et la sincérité du scrutin a nécessairement été viciée. »

Me Antz, l’avocat de Teura Iriti, maintient que les procurations ont été régulièrement établies dans un contexte sanitaire particulier, car la procédure prévue pour que les officiers de police judiciaire puissent se rendre chez les mandants pour recueillir les procurations n’avait pas été mise en place.

La décision du tribunal administratif sera rendue le 4 février prochain.