Condamnation maintenue mais peine annulée pour Putai Taae

La Cour de cassation a offert à l’ancien tavana de Papara, toujours représentant Tapura à l’assemblée, quelques mois de sursis. La juridiction suprême a annulé pour vice de forme sa peine de deux ans d’inéligibilité et de 18 mois de prison tout en maintenant sa condamnation pour « prise illégale d’intérêt ». Une nouvelle audience doit avoir lieu.

Après Félix Faatau, qui devra être rejugé pour « détournement de fonds publics », c’est un autre ex-tavana qui aura le droit à une nouvelle audience d’appel. Comme le révèle Tahiti Infos, la Cour de cassation a annulé les peines prononcées en octobre 2019 par la cour d’appel de Papeete à l’encontre de Putai Taae. L’ancien maire de Papara avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis, un million de francs d’amende et 2 ans d’inéligibilité, dans l’affaire de l’association Taatira Ia Ora Papara. Une association culturelle subventionnée par la commune, dont le tavana était président d’honneur, et qui a financé des dépenses personnelles de Putai Taae et ses proches.

L’application de la peine prononcée en appel, avait été suspendue par le recours en cassation du représentant Tapura, qui continue donc, depuis lors, à siéger à l’assemblée. La cour parisienne a décidé, le 20 janvier, d’annuler ces peines, relevant, comme l’explique le quotidien, une « contradiction » dans la rédaction de l’arrêt de la cour d’appel. Putai Taae de même que sa compagne et actuelle tavana de Papara Sonia Puna, qui avait été condamnée à une amende pour « recel de prise illégale d’intérêt », devront donc revenir devant la cour d’appel d’ici quelques mois.