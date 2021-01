Détournement de fonds publics : Félix Faatau, ancien maire de Huahine, devra être rejugé

Tavana de Huahine de 2008 à 2014 et ancien représentant Tapura à l’assemblée, Félix Faatau avait été condamné en 2019 à deux ans de prison ferme et cinq ans d’inéligibilité, entre autres pour avoir fait profiter ses proches des moyens de la commune. Une condamnation pas suffisamment motivée pour la Cour de cassation, a appris Tahiti Infos : le jugement a été cassé et annulé la semaine passée.

Le 1er août 2019, Félix Faatau était condamné à 2 ans de prison, 5 ans d’inéligibilité et 200 000 francs d’amende par la cour d’appel de Papeete. Un jugement qui alourdissait la condamnation pour détournement de fonds publics, prise illégale d’intérêt et abus de confiance prononcé un an plus tôt par le tribunal correctionnel.

L’affaire remonte à 2010 quand le prédécesseur de Félix Faatau et actuel tavana de Huahine, Marcelin Lisan, lui-même condamné pour détournement en 2017, avait formulé une dénonciation écrite à la justice. L’enquête avait révélé de nombreuses irrégularités dans la gestion de la commune par Félix Faatau. Utilisation des véhicules municipaux pour livrer le matériel de l’entreprise de son frère, mise à disposition du bus et des chauffeurs de la commune à l’entreprise de transport scolaire gérée par sa fille, encaissement personnel de l’argent des factures d’eau d’un administré, paiements de bénévoles pour remplacer au pied levé les grévistes de la cuisine centrale ou encore utilisation de l’association culturelle présidée par sa sœur comme une « caisse de financement » de la commune…. Malgré cette avalanche de faits, plus ou moins bien justifiés par l’ex-tavana, le jugement de la cour d’appel a été cassé et annulé par la Cour de cassation le 21 janvier, révèle Tahiti Infos.

La juridiction suprême aurait estimé que les juges de Papeete n’avaient « pas justifié » leur décision. Un second procès en appel devra donc être organisé pour examiner les mêmes faits.